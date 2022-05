Naine või mees? Aga mis tähtsust sellel on?

Mis on androgüünsus?

Androgüünne stiil viitab riietele ja aksessuaaridele, mis ei seostu tüüpiliste soonormidega. Üks levinumaid valearusaamu on, et androgüünne stiil kirjeldab kandja soolist identiteeti, kuid see pole tõsi. Terminit kasutatakse vaid välimuse kohta.

Androgüünne stiil kannab rõivaid tüüpiliste soonormide peale vilistades. Foto: Shutterstock

Androgüünselt riietuvad inimesed püüavad vältida oma stiilis ühe soostereotüübi järgimist ning kombineerida elemente mõlemast.

Oskuslikult stiliseerides on tulemuseks unikaalne, autentne ja stiilne välimus, mis pole mehelik ega naiselik.

Androgüünne mood Foto: Shutterstock

Androgüünse stiili põhielemendid

Androgüünset stiili eristab tavapärasest väiksem rõhuasetus figuurile. Kui seda ka tehakse, siis mitte soolisi erisusi esile tuues. Eesmärk on varjata kurve, mistõttu sageli välditakse liibuvaid riideid.

Meheliku kehatüübi puhul on soovituslik kanda pehmemaid kangaid, näiteks siidi, pitsi, satiini või sametit. Naistel, kelle eesmärk on androgüünselt riietuda, tasuks aga kanda oversized-lõikeid ja raskemaid materjale, näiteks tviidi või nahka.

Itaalia esindajad tänavusel Eurovisioonil – Mahmood ja Blanco. Foto: Alessandro Di Marco

Peaaegu sama oluline aspekt androgüünse stiili juures on õige värvivalik. Klassikaline androgüünne look on küllalt tihti üles ehitatud neutraalsetele toonidele: eelkõige mustale, valgele ja halli varjunditele. Sageli kantakse ka maalähedasi toone.

Värve pole palju vaja, et saavutada suur mõjujõud. Naiseliku ja meheliku sarmi segunemine muudab kandja maagiliseks. Foto: Shutterstock

Mõjutusi moemaailmast ja kuulsustelt

Viimaste aastate jooksul on jõudnud androgüünne mood ka haute couture'i ja rahvusvaheliste kuulsuste garderoobi. Nii Max Mara uus kampaania kui ka Vogue'i aprillikuu number keskendusid sooliste tunnuste eiramisele.

Billie Eilish laval Las Vegases - justkui lohvakasse t-särki uppuv pisike kurb poiss. Foto: Matt Winkelmeyer/AFP

Samuti on mitmed kuulsused sellise riietusstiili omaks võtnud. Näiteks avaldub teismeliste iidoli Billie Eilishi naiselik identiteet kõige paremini, kui ta outfit'id jäävad naistemoe stereotüüpidest väljapoole. Seega leiab Eilishi garderoobist nii naiselikke aksessuaare kui ka meheliku lõikega riideesemeid ja tosse.

Mullu Eurovisioonil tuule tiibadesse saanud bänd Måneskin on muutunud fenomeniks suures osas just oma meeldejääva väljanägemise tõttu. Bänd on toonud tagasi moodi rokile omase androgüünse esteetika ning lisanud sinna uusi elemente.

Itaalia bänd Måneskin pälvib tähelepanu nii lavalise energia, muusika kui androgüünse stilistikaga. Foto: Vianney Le Caer

Måneskin julgustab maailma rohkem enda välimusega eksperimenteerima: muusikute garderoobist leiab nii romantilisi pitsisatsilisi pluuse kui ka ekstsentrilisi nahast pükstükke. Ehete ilu peitub sageli nende kuhjamises, kuid selliselt maitsekat lõpptulemust saavutada on omaette kunst. Måneskin valdab seda aga suurepäraselt, kombineerides õrnu pärleid jõuliste religioossete ehetega. Mainimata ei saa ka jätta, et bändi meesliikmed kannavad regulaarselt nii seelikuid kui kleite.

Kes on öelnud, et mehed ei tohi kanda kleite ja seelikuid? Foto: Shutterstock

Androgüünne mood Eestis

Eestiski on mitmeid potentsiaalikaid disainereid, kes on enda loomingusse sooneutraalsust ja androgüünsust lisanud. Üks tähelepanuväärsem neist on disainer ja COSi visuaalne saadik (visual ambassador) Tauri Västrik, kes pöörab oma loomingus tähelepanu gender-fluid-esteetikale, mis oleks muu hulgas keskkonnasõbralikult teostatud.

Naiselik ja poisilik koos ehk uutmoodi mehelik, Tauri Västriku looming. Foto: Erlend Štaub/TFW

Moeloojale on omased julged abstraktsed digimustrid ja kangajääkidest loodud ülerõivad. Kollektsioone luues on Västrik inspiratsiooni ammutanud kultuuriliste mõjutustega soolisest identiteedist ja oma lapsepõlvest ning disainiesteetika kujundamisel võtnud orientiiriks kehtivate sooväärtuste reeglid ja piirangud.

Rahvusvaheliselt on androgüünne mood juba mõnda aega laineid löönud. Eks näis, kui hästi Eesti üldsus uue suuna vastu võtab.