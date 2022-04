Meestemood, mida isegi naised tahaks kanda

Hannes tunnistab, et eelistab ise pigem rahulikke toone ja pole suurem asi harakas. «Aga ka mina tahan välja paista! Kui on õige üritus, siis tõmban ka mina selle erilise bomberjaki selga. Miskipärast mulle tundub, et meestel on selliseid üritusi, kus särada, justkui vähem. Naised ise otsivad pidusid, kus ennast näidata, mehed pigem ootavad kutset.»

Nostalgilised originaalmustrid

Mustrid on valminud spetsiaalselt Hannes Rüütli kollektsioonile – puuvillasärkidel ja siidsallidel on unikaalsed mustrid. «Üks print'idest on inspireeritud minu uuest logost. Teine tähtis moment on see, et toon alati natukene nostalgiat oma kollektsiooni. Varem on mul olnud päevalill, kitseke, mänguasjad. Sel korral on mul esiplaanil lille-print, mille motiivid on inspireeritud lapsepõlve fotoalbumist.» Disainer külastas lapsepõlvekodu Viljandis ja seal jäi silma fotoalbum, kus olid pildid Hannesest viieaastase poisipõnnina. Moeloojale on oluline lugu ja tähendus, see on tema loomingus läbiv joon.

Hannes Rüütel tõi Tallinn Fashion Weekil lavale meestekollektsiooni, mis vaimustas publikut. «Miks naistele nii ägedaid asju ei tehta?» küsisid fashionista'd esireas. Foto: Erlend Štaub / Kanal 2

Hannes Rüütli kollektsioonis jäid silma ka kudumid. «Praegune suur trend on kootud vestid, mida saab kanda nii paljal ihul kui triiksärgi peal. Mustrid sündisid koostöös ja katsetamise käigus kudujatega. Näpuotsaga olen ka varem kudumeid pakkunud.» Hannes tunnistab, et nööbitavad särgid ja kudumid on rõivaesemed, mida ta meelsasti kannab. Hannese kollektsiooni leiab Eesti disainipoodides (Levi, Teele, Siluett) ja temanimelises e-poes. Inimesed on noore talendi üles leidnud. «Ehk igal alustaval disaineril on keeruline, aga hea sõna on läinud levima ja tekkinud on täitsa püsikliendid!»

Värvigammas, mis inimesi eriliselt vaimustas, on moelooja tulnud justkui tagasi alguspunkti – maalähedased, päikesekuldsed toonid.

Liivakarva jumpsuit lavalt sai suure osa publiku lemmikuks. «Vahel mõeldakse, et kas mehed ikka pükstükki selga panna julgevad...» meenutab Hannes. «Aga see pole üldse nii! See on nii hea vaheldus. Pildistamisel modell kohe haaras selle stangelt ja teatas: «Mina tahan just seda kanda!»»

Hannes Rüütel osales Tallinn Fashion Weekil küll esimest korda, kuid tema looming on moelavadel tähelepanu teeninud ka varem. Mitmel korral on ta teinud silmapaistva etteaste EFFil ehk esmajoones noori talente tutvustaval Estonian Fashion Festivalil. Hannes pole iial see, kes volüümikate efektidega üle pakuks, tema asjad võluvad kantava, sageli nostalgilise sarmiga. «Minu märksõna on «põnev minimalism»,» ütleb disainer ise.

Hannes Rüütli etenduse avas üsna napilt riietatud algus. «Tahtsin, et avapauk oleks elevust tekitav, aga maitsekas,» räägib disainer. «Kogu lavaline järjekord oli väga üksipulgi läbi mõeldud, et inimestel oleks põnev. Usun, et tervik jõudis täpselt sellisel viisl publikuni, nagu disainer on seda mõelnud.»

Modellid olid eranditult karakteriga noorhärrad agentuurist SAGE Management. «Oma loomingut valin esitlema meesterahvad, kelles on isikupära – see on minu jaoks kõige olulisem märksõna. Meesmodellid, keda eelistan, on klassikalise joonega, aga igaühel on mingi huvitav ainulaadne detail. Iga mees võiks leida enda omapära ja selle välja mängida.» Ägedate modellide paraad andis etendusele palju juurde.

Mida sel kevadel kanda?

Hannes Rüütel soovitab miskida mugavust ja ainulaadsust. «Ei tahaks öelda, et tõmmake dressid selga, nüüd on aeg leida šikk mugavus. Miks mitte kombineerida mugavaid dresse triiksärgiga.» Hannese triiksärgid on äärmiselt peened, õhukesed ja megamugavad, puudub tülikas rangus. Veste mainisime juba varem. «Uudne pealiskiht on lühikeste varrukatega nööbitav jakk, mille saab sobitada pika varrukaga särgi peale.» Hannes teab, et meestele meeldib kõik vajalik taskutesse mahutada, vähestel on harjumus käekotti kaasa võtta. Sel eesmärgil on ta kõigile asjadele disaininud suured taskud.

«Kui trendist veel rääkida, siis väga moes on laiad püksid! Tagasi on sirgema lõikega vabamad vormid. Jakkidest on kõige populaarsemad bomberid, aga väga palju huvi tunti ka šikimate pintsakute vastu. Praktilisuse ja ägeduse kombinatsioon – see saab meestelt sooja vastuvõtu.»