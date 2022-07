KAS TEADSID? ⟩ Üllatav omadus, mis jätab sinust noorema mulje

Varem keskenduti atraktiivsuse uurimisel peamiselt nägemismeelele – milliseid nägusid eelistatakse ja miks? Järk-järgult hakati uuringutesse kaasama ka muid omadusi, nagu hääl või lõhn. Nii hakkasid teadlased mõtlema, kas häälgi võiks edastada teavet. Näiteks varasemates katsetes peeti kõrgema häälega naisi atraktiivsemaks, nooremaks, naiselikumaks ja tervemaks, mis on omadused, mida potentsiaalsete paariliste puhul evolutsioonilisest vaatepunktist eelistatakse.

Uues uuringus palusid Viini teadlased osalejatel hinnata naiste videoid atraktiivsuse, vanuse, naiselikkuse ja tervise seisukohast. Häälekõrgust manipuleeriti nii, et osalejad vaatasid samu videoid kaks korda, kuid üks kord veidi kõrgema häälega. Eesmärk oli uurida, kas need häälekõrguse peened nüansid mõjutavad nägude hindamist, st kas häält saab ignoreerida või mõjutab see hinnangut paratamatult.