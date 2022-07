Kavalad nipid pisikestele naistele, kuidas oma jalgu pikemana näidata

See läheb eelmise punktiga kokku – kui su kingadel on terav ots, siis venitad selle sirge joone veel mõne sentimeetri võrra pikemaks. Ümmarguste või kandiliste ninadega kingad muudavad jalad töntsimaks.

Vali endale esemeid, millel on kõrge vöökoht, sest su jalad algavad visuaalselt seal, kus lõpeb torso. See tähendab, et kui liigutad vöökohta ülespoole, siis su jalad pikenevad.

Kui su püksid ulatuvad põrandani ja nende all on kingad, mida keegi ei näe, siis on võimatu öelda, kui pikad on su jalad.