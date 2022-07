Pille Pürg ostis tagasi oma ema sünnikodu ja rajas sinna koertetalu

Näitlejanna lisas, et talu omamine pole tänapäeval midagi uudset ega teistmoodi. «Iga teine artist Eestis teatab, et küll tal on Setomaal, teises või kolmandas kohas maamaja. Minule on koertetalu pidamine puhtal kujul hobi. Armastus loomade vastu on mul mõistagi samuti suur. Olen end koerte eluga viinud väga palju kurssi. Loen palju ja käin tihti kursustel. Selles vallas on palju harimist olnud, sest tühjalt kohalt sa koeri kasvatada ju ei saa. See on kindlasti täiesti omaette teadus,» mõtiskles ta.

Pürg märkis, et eriliseks tuluallikaks ta oma koertetalu pidamist ei pea. Plussid kaasnevad tema sõnul hoopis teistes nüanssides. «Talu asub 25 km kaugusel Tartust. Kui sinna aastaringselt pidevalt sõita, siis näiliselt ei tundu vahemaa suur, kuid tegelikult võtab see transport suure osa sissetulekust. Suureks probleemiks on ka niinimetatud koertevabrikud, kes käituvad lubamatult ning on viinud oma tegevusega koerte hinnad alla,» sõnas ta.

«Koerte kasvatamine on natuke sissetulek, kuid kõige enam on see ikkagi hobi. See on mõnus eemalolek - lavalt ja igapäevaste tegevuste juurest. Lähen ja toimetan üksinda, keegi ei näe ja ei tea, kus see talukoht on. Olen, kuidas tahan,» lisas ta.

Pürg sõnas, et näitlejatöö on toonud ellu põnevaid hetki ja unustamatuid kogemusi. Oma lugudest räägib ta raamatus «Pisarais päikesetüdruk». «Juhtunud on nii palju vaimukaid asju. Erapidude esinemisi võtsin esialgu ette vaid Egon Nuteriga. Mina tegin Anne Veskit, Heli Läätse ja Alla Pugatšovat. Nuter tegi president Merit ja Maire Aunastet. Mäletan ühte esinemist, mis meil oli kokku lepitud Haljala kultuurimajas. Nuteri märkmikus oli kirjas 8. oktoobril kell 8. Jõuame siis tunnike varem Haljalasse ja kõik uksed on kinni. Helistasime kultuurimaja juhatajale ja teatas, et kõik õige...kuid te pidite siin olema kuu aega tagasi,» muigas ta.

Naine rääkis ka oma unistuste pakkumisest - millist rolli ta sooviks laval kõige enam kehastada? «See on muusikal Anne Veskist...juba väikesed jutud sellest plaanist ka käivad. Meil on Annega kokkulepe, et senikaua, kuni ta aktiivselt laval, me seda muusikali ei tee. Teeme seda siis, kui saame tema elust mingi kokkuvõtte teha. Kui rääkida Anne Veskist praeguses eas...kes see muu siis teda mängida võiks? Seda rolli ma tahaks tõesti väga teha. Kuid kokkuleppeid ma austan ja ega ma kuhugi ei torma,» rääkis Pille Pürg raadio Elmar saates «See ei ole saladus».