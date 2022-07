GALERII ⟩ Kirev pidu: NOËP pani Mindvalley suveülikoolile võimsa punkti

3-nädalasest enesearenguprogrammist võttis osa ka Eesti ühe enimkuulatud podcasti Blondcast autor Katri Teller, kes Mindvalleyga tuttav juba paar aastat. Nende suurest teemadevalikust paeluvad teda eelkõige tervise, elu planeerimise ning suurema visiooniga seotud teemad. «Vaatasin esinejate nimekirja ning sain aru, et paljud teised plaanid, sh Blondcast, tuleb nüüd paariks nädalaks pausile panna, kuid ei osanud oodata, et MVU sellisel korralduslikul tasemel on!» jagas Teller oma kogemust Naise portaalile.

Kolmeks nädalas saabus Eestisse üle tuhande inimese, et kuulata ja kohtuda siin maailmakuulsate koolitajatega, kellest paljud on menukate eneseabiraamatute autorid. Tihe programm leidis aset Kultuurikatlas, kus toimus kolme nädala jooksul üle 100 loengu ja töötoa nii täiskasvanutele, noortele kui ka lastele, lisaks sellele leidsid aset mitmed stiilipeod. Kogu üritus toob korraldajate sõnul Eesti majandusse umbes kolm miljonit eurot.

Kuigi Mindvalley platvorm on tuntud eelkõige Ameerika Ühendriikides, enamus üritusel osalenutset olid välismaalased, mitte kohalikud, on sellel ka tihe seose Eestiga, kuna selle asutaja Vishen Lakhiani elab Eestis ning asutas siia hiljuti ka Mindvalley kontori. «On suisa ulmeline, mida see mees meie riigi tutvustamiseks maailmas teeb ning loodan, et seda osatakse hinnata. Ta on vist kõige suurem Eesti fänn, keda ma tean,» ütles Teller.