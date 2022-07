EKSKLUSIIVNE ⟩ Maailma tippkoolitaja Florencia Andrés: Pingutus ja tarkus tippu ei vii. Edu toob hoopis....

Andrés ütleb, et selleks, et eneses kahtlemine lõpetada, on kõigepealt vaja endasse uskuda. «Seda on muidugi lihtsam öelda, kui teha,» teab ta, kuid toob kohe näite, mis kukalt kratsima paneb: «Ükski laps ei ole sündinud ebakindlana – eneses kahtlemine on midagi, mille me omandame elu jooksul tänu sellele, et hakkame saama igasugu kommentaare nii oma vanematelt, õpetajatelt, naabritelt, kui ka inimestelt, keda me ei tunne. Ühe uuringu kohaselt saavad lapsed ühes päevas 45 positiivset ja 460 negatiivse kommentaari, stiilis «sa ei saa sellega hakkama», «mis sul viga on», «las ma teen seda sinu eest»... nendest saavad piiravad uskumused, kuid on teatud tehnikad, mille abil end nendest vabastada,» selgitab Andrés, kes hiljuti esmakordselt Eestit külastas ning siin Mindvalley University raames menuka ettekandega üles astus. Naise portaalil avanes võimalus Florenciaga ka isiklikult kohtuda ja pikemalt vestelda.