HEA TEADA ⟩ 8 põhjust, miks kõht pärast seksi valutab

Kui emakas on kalde all, siis see võib muuta mõned poosid ebamugavaks, samuti võib seks raseduse või menstruatsiooni ajal põhjustada kõhuvalu. Teisest küljest võivad mõned probleemid, nagu sugulisel teel leviv nakkus või endometrioos, vajada arstiabi. Siin on mõned kõige levinumad põhjused, miks pärast seksi kõht valutab.