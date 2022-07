Laps, kes magab kõikjal peale oma võrevoodi, naerutab internetti

Selle väikelapse valmidus magada sõna otseses mõttes kõikjal, välja arvatud oma võrevoodi, on muutumas kuulsaks üle maailma.

Austraaliast Lõuna-Walesist pärit kaheaastane Cruz Johnson magab sageli kappides, põrandal, sahtlites ja riiulitel ning on seda isegi oma pere lemmiklooma,koera, seljas proovinud.

Ta tunnistab siiski, et pärast seda, kui ta vahetas poja võrevoodi tavalise voodi vastu, näib et poiss on ilmselt valmis selles rohkem magama.