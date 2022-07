KÖÖGIVILJAD JA EKSOOTILISED LOOMAD ⟩ Tõeliselt veidrad hüüdnimed, mille kuningapere liikmed üksteisele andnud on

Belfasti visiidi ajal vestles Kate blogija Laura-Anniga, kes oli tulnud koos oma kaheaastase pojaga Cambridge'i hertsogit ja hertsoginnat tervitama. Kui Laura-Ann mainis, et tal on veel nelja-aastane poeg Bertie, kommenteeris hertsoginna, et poiss on peaaegu sama vana kui Lottie.