Nulltreening: jaapanlaste leiutatud meetod paneb kilod kukkuma ja võtab aega vaid viis minutit

Kuigi nimetus «nulltreening» viitaks justkui sellele, et trenni polegi, siis tegelikult on asja iva viia keha tagasi nulli ehk ideaalsesse asendisse, mille enamik inimesi on aastate jooksul kaotanud. Inimesed istuvad kössis ja seisavad kõveralt, mistõttu keha tõmbub vales kohas kokku. Tagajärjeks on vereringe- ja ainevahetushäired, nii et rasv ladestub, kehakaal tõuseb ja muudki terviseprobleemid on altid tekkima. Ühesõnaga: ainuüksi kehahoiakul on suur mõju meie kehakaalule ja selle langemisele.