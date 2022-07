Grete Kuld väga erilisest kingitusest: see oli ootamatu ja isegi veidi šokeeriv!

See on pigem haruldane, et sünnipäevaks kingitakse sulle laul. Grete Kuld rääkis, et temaga sel aastal just nii juhtus. Armastatud meelelahutaja võttis kätte ja otsustas selle laulu ise avalikkuse ette tuua - otse loomulikult seda ise lauldes! Raadio Elmar hommikuprogrammis rääkis ta, kuidas ta pesuehtsa kantriloo salvestusega rahule jäi. Juttu oli ka uuest teleseriaalist, kus Gretel oluline roll kanda.