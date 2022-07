«Meeleheite, rõhumise ning surma kõrval on tähtsal kohal ka armastus»

Sa oled nüüd korduvalt maininud muusikat ja naeru, mis viitab otseselt dokumentaalsarja kergele ning muretule formaadile. The Book of Queeri on arvustustes sageli võrreldud teise populaarse telesarjaga Drunk History (ingl. purjus ajalugu), millega tal palju ühiseid jooni on. Kas sa arvad, et inimestel on lihtsam selliseid lugusid omaks võtta, kui need tulevad nendeni lõbusal ning muusikalielemente sisaldaval moel?

Ma leian, et see on väga sobiv võrdlus, ainult purjus inimeste asemel on meie sarjas dräägartistid (ingl. drag artists). Hollywoodis just eriti on väga levinud troop, et kui me räägime kväärajaloost, siis peab tingimata olema tegemist kurva ja traagilise looga, mille lõpus keegi tingimata sureb. Ent kui sa hakkad LGBTQ+ inimesi puudutavat ajalugu lähemalt uurima, siis lisaks meeleheitele, rõhumisele ning surmale on väga tähtsal kohal ka armastus, naer ning kogukonnatunne. Need on kannatustest isegi olulisemad välja tuua, sest nad näitavad, et me ei ole läbi aastasadade mitte ainult ellu jäänud, me oleme õitsenud.