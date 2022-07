Esimene üle 150 aasta vanuseks elav inimene on juba olemas!

Kuid arvutusbioloogia ekspert on väitnud, et selle rekordi võib purustada vaid paari põlvkonnaga.

Dr Andrew Steele, uue pikaealisuse ja pikema eluea teemalise raamatu autor, ütles MailOnline'ile, et pole põhjust miks inimene ei võiks tegelikult elada 200-aasta vanuseni. Ta ütles: «Ma ei usu, et on olemas mingit absoluutset piiri, kui kaua me elada saame.»