ARST HOIATAB ⟩ Eesti meeste seas populaarseks saanud aine paneb rinnad kasvama

Viimase kümnendi jooksul on üsna tavaliseks muutunud trend, et aina enam mehi soovivad oma füüsilist keha paremasse vormi ajada. Mitte et jõusaalist vähe oleks, kasutavad aina enam mehi anaboolseid steroide.

Selleks, et lihaselisem või veel paremas vormis olla, kipuvad paljud mehed nende ainetega liialdama, riskides sellega, et neile on hakanud rinnad kasvama. Steroidide kuritarvitamise sagedane kõrvalnäht meestel ongi rinnakoe areng, mida meditsiiniliselt tuntakse kulturismis günekomastia nime all.