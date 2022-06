Merlyn Uusküla 19 aastat laval: olen tänulik fännidele, kes kõik need aastad koos minuga olnud

Muusik Merlyn Uusküla abiellus eelmise aasta suvel ning passis on nüüd tema täisnimeks Merlyn Uusküla-Hein. «Tuli nüüd üks uus nimi juurde, kuid esinejanimi on endiselt Merlyn Uusküla. Perenime muutsin väga lihtsal ja loogilisel põhjusel. Ikka selleks, et abielludes oleks perekond ja kõik pereliikmed kannaksid ühist nime,» rääkis Uusküla raadio Elmar saates «See ei ole saladus».

Lauljatar on kohalikel lavalaudadel esinenud pea 19 aastat ja fänne jagub särtsakal Uuskülal küllaldaselt. «Mul on fänne, kes minuga kaasas käinud kõik need 19 aastat! Kui sa ise ei saa aru, et sa vahepeal vananed, siis tänu fännidele saab märgata muutust - väikesed 10-aastased fännid on tänaseks 30-aastased, nad on abielus ja neil on lapsed. Nad tulevad minu esinemistele juba koos oma peredega. Nüüd mõtisklen - kuhu see aeg küll vahepeal kadunud on,» muigas ta.

«Püsifännid saadavad endiselt kingitusi ja lilli. Tore on tõdeda, et ka nende lastel mu laulude sõnad peas. Räägin siis Nexuse ja juba ka uuema perioodi lauludest. Kuid kõige suurem kingitus on kindlasti see, et fänn lihtsalt on sinuga,» sõnas Uusküla.