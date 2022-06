FLIRT #METOO AJAL ⟩ «Hoia oma nahk, mees, kui kohe komplimendiga peale lendad!»

Kes ei unistaks armastuse suvest? Aga ettevaatust – maailm on peale pikka piirangute all hoidmist hoopis teistsugune paik!

Soe suvi on viimaks kohal ja kõigil vabadel ja vallatutel vere keema ajanud. Loomulikult tahaks suhteid sõlmida, armuda ja suveseiklustesse sukelduda. Arvestades seda, millise mõõnaperioodi me oleme üle elandu on neidi armumist ja vallatust igaühele hea. Aga kuidas jutule saada? Kuidas suhteid sõlmida nii, et sind otseteed eemale ei tõrjuta?