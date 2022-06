PILDID ⟩ Tervislik kiirtoit on võimalik! Viru keskus tutvustas eksklusiivset toidutänavat

Paper Millist saab kahtlemata iga kohvisõbra lemmikpaik. End isehakanud toidumaitsejaks nimetav Marko Reikopki ei ole Eestis paremat kohvi saanud, kui seal. Paper Mill hoiab taset kõrgel: enamasti antakse kohvile 80st punktist erikohvi staatus, nemad annavad selle alates 85st punktist. Ehk üks on kindel — kõrgetasemeline kohvielamus on garanteeritud. Oluline aspekt Paper Milli kohvide juures on ka nende tootmise eetilisus ja läbipaistvus, mis on ausam kui fair trade. Sarnaselt ulatuslikule veinipaletile leidub kohvibaari menüüs nii lillelist, puuviljast, kui ka selge ja puhta maitsega kohvi. Kohvikule lisavad särtsu värvilised tassid, professionaalsed baristad ja imekaunis latte art.

Maiustuste kohvik Pavlova firmaroaks on mõistagi Pavlova kook, mida on menüüs üle kahekümne sordi ning mis on muu hulgas valmistatud suhkruvabast vahukoorest. Sellest veelgi enam muljet avaldasid meile aga Pavlova ekleerid, milles pole täidisega koonerdatud. Ka maitsete valik on lai — pakutakse näiteks pistaatsia-, creme brulee ja vana tallinna maitselisi ekleere. Kui vahepeal on õhku tekkinud küsimus, kas mõnes uutest toidukohtadest ka sotsiaalmeediasse kauni pildi saab, siis on just Pavlova see koht. Kauni valgustusega kohvikus saad nii suussulava magusa ampsu kui ka ilusa pildi Instagrami.