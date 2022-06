OHTLIK VIGA ⟩ Tavaline harjumus, mis hävitab juuste ilu ja tervise

Sellest harjumusest loobumiseks on aga hea põhjus – ja asi pole üldse selles, et hommikul peeglist kahupea vastu vaatab. Trihholoogid ütlevad, et märgade juustega magama minnes hävitad oma juuste ilu ja tervise. Asi on selles, et märjana on meie juuksed väga haprad. Seetõttu mõjub voodipesu vastu hõõrdumine juustele täiesti laastavalt: juuksekarvad muutuvad rabedaks ja kukuvad sagedamini välja.