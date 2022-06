VARJATUD KURBUS ⟩ Kuidas toetada kolleegi, kes kaotas just lapse

Lapse kaotus on vaieldamatult kõige traagilisem ja kohutavam kaotus, mida üks naine kogeda võib. Kahjuks ei saa paljud inimesed aru või ei pruugi tunnistada veel sündimata lapse kaotust tõeliseks kaotuseks. See on lein, mida avalikult ei tunnistata ega toetata.

Kogu maailmas tunnevad leinavad vanemad sageli, et nad ei saa oma kaotusest rääkida ja neil pole isegi õigust leinata, sest sageli ei arenenud rasedus nii kaugelegi, et ema loote liigutusi tunneks. See on varjatud ja väga üksildane kurbus.

Kuula samal teemal ka Naistejuttude podcasti: Elu valusaim kaotus: «Matsin oma pisipoja ja kolm päeva hiljem teise...»

Kaotusega kaasneva leina ning füüsiliste ja emotsionaalsete väljakutsete keskel võib tööle naasmine tunduda hirmutav ja peaaegu võimatu. Ja neil, kes pole seda tüüpi kaotusi kogenud, võib olla raske teada, mida öelda või teha või kuidas aidata.

Sotsiaalne toetus on üks viise, kuidas inimesed leinast üle saavad, ja see, kuidas sa kolleegi üleelamisele reageerid, mõjutab tema üldist heaolu ja seda, kuidas ta tööellu uuesti sisse elab. Alt leiad viisid, kuidas saad kõige paremini toetada kolleegi, kes seisab silmitsi laastava kaotusega.

Avalda lihtsalt kaastunnet.