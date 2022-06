HUVITAV TEADA ⟩ See on tegelik põhjus, miks inimesed haigutavad

Kui inimene aevastab, röhitseb või tema kõht on gaase täis, on nende reaktsioonide põhjuseid lihtne ära arvata. Aga haigutamise põhjus on veidi müstilisem.

Varem arvati, et haigutamine on tingitud sellest, et keha vajab lisahapnikku. Tänapäeval on juba teada, et see ei ole tegelik haigutamise põhjus. See on rohkem seotud aju temperatuuri reguleerimisega kui kopsuhapniku suurendamisega.

Haigutamist esineb sagedamini just teatud aastaaegadel

Haigutamine aitab kehal temperatuuri reguleerida. Haigutamine võib aju jahutada. Kuna suvel on soojem kui talvel, siis inimesed haigutavadki just suvel rohkem, sest palava ilmaga vajab aju jahutust ja see toimub haigutamise kaudu.