TASUB TEADA ⟩ Nii valid poest tervisliku ja figuurisõbraliku jäätise

Tervisliku jäätise valmisel tuleb vaadata jälgida nelja asja: hinda, koostist, kalorisisaldust ja välimust. Odav toode ei saa olla kvaliteetne, kuna näiteks piima omahind on üsna kõrge. Seega pööra tähelepanu üksnes kallimatele jäätistele.

Külmutatud magustoidu valikul tuleks lugeda ka, millest see koosneb. Eelistada tasub võimalikult naturaalset jäätist. Kui see sisaldab palmiõli, tundmatuid värv- ja maitseaineid, siis sellist toodet ei tohiks osta. Eksperdid soovitavad ka vahvlitopsis jäätiseid vältida, kuna sageli sisaldavad need transrasvu.

Kindlasti tuleb vaadata jäätise kuju. Kui märkad, et jäätis on liiga pehme või veidra kujuga, siis see on vahepeal üles sulanud. Sulanud jäätises võivad kasvada bakterid, mis hiljem isegi uuesti külmutatuna makku satuvad.