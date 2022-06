Südantlõhestav põhjus, miks inglanna iga päev metroos istumas käib

Margaret McCollum istub pärast oma abikaasa Oswald Laurence 'i surma iga päev metroos asuval pingil ja ootab, et kuuldavale tuleks salvestus, kus kutsutakse reisijaid märkama rongi ja platvormi vahel olevat vahet.

2007. aastal Oswald suri, jättes Margareti südamesse tohutu tühimiku. Salvestise kuulamine on naise sõnul võimalus tunda oma lahkunud abikaasa kohalolekut.

2012. aastal asendati Oswaldi hääl aga elektroonilise salvestisega. Ahastuses Margaret palus seepeale Londoni transpordifirmalt helifaili, et ta saaks jätkata kodusoma mehe hääle kuulamist.

See lugu tõestab, et igavene armastus on tõesti olemas!