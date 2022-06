ETTEVAATUST ⟩ See öine harjumus põhjustab paljudele naistele kortse

Ka nõrk valgus saadab meie ajule signaali ärkvel püsimiseks, seega on kvaliteetse une võti võimalikult suure pimeduse saavutamine. Probleem on selles, et mask peab olema peas üsna tugevalt, et see püsiks terve öö. Pidev surve õrnale silmaümbrusele võib põhjustada kortsude teket, eriti kui magada, nägu padjas.