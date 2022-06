29 aastat seriaalis: kas Annel ja Marel on välja kujunenud ka loomulikke sarnasusi?

Veesaar tunnistas, et on mõlgutanud mõtteid Setomaale kolimise osas. «Ausalt öeldes, olen selle peale väga palju mõelnud. Kuid ma pean vaatama ikka passi ka! Ma ei tea, kas mul on piisavalt jaksu täielikuks elumuutuseks. Muidugi olen teadlik, et praegu kolivad nii palju maale elama. Näiteks Lenna Kuurmaa üle on mul nii hea meel...aga olen ka meeletult kade. Ta on tubli ja võtab asju seal suurelt ette. Lenna puhul oli eriti vahva see, et Setomaale kolides väljus ta igas mõttes oma mugavustsoonist,» rääkis ta.