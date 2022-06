LILLEBALLI GALERII ⟩ Itaalia armuke tegi puhta töö

«Kunst on hinge toit ja raskel ajal on seda kõige kriitilisemalt vaja,» arvas Lilleballi žüriiliige, skulptor Tauno Kangro. Sarnast arvamust väljendas avakõne pidanud Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev. «Ega keerulised ajad paremaks minna ei taha, aga ilus ilm ja lilleball aitavad unustada seda, mis meie ümber on,» ütles linnaisa. «Lilled iseenesest ei lahenda kõiki probleeme, aga nad on heaks alguseks.»

Lilleball on unikaalne kunstiline vaatemäng, mis toimub kogu maailmas ainult Tallinnas. Balli eestvedajaks on juba 23 aastat «lillekuninganna» Tatjana Tridvornova. «See on gigantne töö - varahommikust peale loovad autorid kleite vaid üheks ainsaks päevaks, meie küll ei tea, kust tal selline energia küll tuleb,» ütlevad teised korralajad. Aga Tridvornova astus särava päikesena lavale nagu igal aastal ja hõiskas üle linna: «Ma armastan teid kõiki! Ja see lilleshow tuleb grandioosne! Uute lilleliste kohtumisteni!»