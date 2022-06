IMEILUS ⟩ Mis saab siis, kui kohtuvad pool kilomeetrit siidi ja kõige kirkamad värvid?

Mis võiksid olla tõeliselt võimsa moeelamuse kolm salajast komponenti? Lendlev siid, 3D-maagia ja muinasjutulised loomad annaks kindlasti hea retsepti! Aga sama kindel valem on panna kokku kolm originaalset talenti - Aldo Järvsoo, Tanel Veenre ning üle paljude aastate taas kollektsiooni loonud Karolin Kuusik. Värske, värviline, hinge puudutav ja eriline. Käisime luurel, et enne teisi piiluda, mida moevaatemängul «Miraaž» oodata on. Nii et me teame, mida räägime.