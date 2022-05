TAHAD PIKEMAT ELU? ⟩ Kallistamine on tervisele ootamatult kasulik

Hallil ja nukral päeval pole paremat armsa inimese kallistusest ja heast sõnast. Aga kallistama ei peaks ainult siis, kui igatsus selle vastu enam rahulikult istuda ei lase. Kallistage iga päev ja kõiki oma lähedasi. Nüüd selgub, et see on ka haruldaselt kasulik. Pange käed ümber kallima kaela ja lugege koos, miks see tervisele hea on.