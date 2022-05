SUVINE ILUTREND ⟩ Mis on jõusaalihuuled ja miks inimesed neist vaimustuses on?

Viimane trend, mis laineid lööb? Jõusaalihuuled – selle nime mõtles välja meigikunstnik Kelli Anne Sewell ja tähendab see huulepliiatsi kasutamist, mis on väga sarnane sinu loomulikule huulevärvile. Seejärel tuleb kanda peale huulepalsam. See lisab su välimusele veidi midagi, ilma et oleks vaja kogu nägu meikida. Oma nime sai see, kuna Kelli kannab seda kombot tavaliselt jõusaalis.

«Sul on lihtsalt täidlased, mahlakad huuled ehk jõusaalihuuled,» rääkis ta ise videos. «Algul nimetasin neid jõusaalihuulteks, sest kui ma lähen jõusaali, viskan alati midagi huultele. See on nagu jooksev nali, et ma joonistan endale huuled ja lükkan kulmud üles. Aga sa võid seda kanda lennujaamas, poes, kus iganes sa tahad. See on lihtsalt huulevärvi kasutamine, mis on tegelikult sarnane sinu huulevärviga. Ja siis huulepalsam.»