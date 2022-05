3 pesutrendi, mida tänavu kõik naised kannavad

Inimestel on isu lõbusate ja värviliste pesuesemete järele. Naised tahavad olla julged ja eksperimenteerida kogu oma garderoobiga, sealhulgas ka aluspesuga. Värvide puhul on märgata eriti suurt nõudlust erksa rohelise järele, mis on huvitav, sest roheline pole tüüpiline pesuvärv – see ei ole ilmselgelt nii naiselik nagu roosa või marjakarva, kirjutab WhoWhatWear.