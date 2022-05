PALJU PALJAST IHU ⟩ Dekoltee on tagasi! Ja mitte ainult...

Mida kanda pükskostüümi all? Unustage pluusid – bikiinitopist piisab täiesti. Milline on moekas suvine pluus? Seegi pole märkimisväärselt katvam, naba välgub kohe kindlasti. Lisaks õlad ja ka piiluaukudega ei olda just kooner. Uus trend on kleit-pluusid, mis oleks justkui paeltest punutud, aga ka täiesti läbipaistev võrk on kuum moematerjal. Kõike seda on fantaasiat tiivustav vaadata, aga mitte päris sama lihtne kanda. Vaene kaunitar peab ise hoolas olema, et paljastamisega kogemata üle ei pakuks ning kehakatted lennukalt lippama ei läheks.