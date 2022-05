Eesti avangardseim ehtekunstnik: «Ma ei ole kunagi nõus looma halva enesetunde pealt!»

«Aasta tagasi oli mul hästi raske periood, mil kahtlesin, kas üldse jätkata selle erialaga,» tunnistab Sigrid Kuusk üllatavalt siiralt. «See oli aeg, mil me hakkasime kõik küsima: miks? On seda ikka vaja? Sain pidevalt väikesi endeid, et väikeste sammude haaval edasi liikuda. Saad millegagi hakkama ja mõistad - see on märk! See on vastus: sa oled õigel teel.» Sammuke haaval mõistis ehtekunstnik, et ehted või ka kunst laiemalt pole kaugeltki vaid glasuur heaoluühiskonna peal. Mida raskemaks muutuvad ajad, seda selgemalt tunnetame - kunst on meie hinge põhivajadus. See tõstab meid kõrgemale. Ilu aitab ellu jääda...