MIS TOIMUB?! ⟩ Need on põhjused, miks sa koriseva kõhuga hullunud koletiseks muutud

Keha ehmub, et kus on tema tasu

Kui me sööme, süttib meie ajus piirkond, mis töötleb naudingut ja tasu, sest söögis sisalduvad rasvad ja suhkrud vabastavad kemikaale, mida nimetatakse opioidideks ja mis seonduvad aju retseptoritega. See omakorda vabastab dopamiini, heaoluhormooni, mis reguleerib selliseid asju, nagu emotsioonid, käitumine, tähelepanelikkus ja impulsiivsus. See on sama hormoon, mis vabaneb, kui me armume, mängime, seksime ning tarvitame narkootikume ja alkoholi (ja mis lõppkokkuvõttes mängib rolli sõltuvuses). Kuna söömine teeb sind õnnelikuks, tahab aju, et sa seda üha kordaksid.