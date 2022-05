Peamised põhjused, miks paljudel naistel näonahk koorub

Dermatoloogide juurde jõuab aeg-ajalt ikka naisi, kes kurdavad, et nende näonahk kisub ja koorub. Peamiselt tähendab see seda, et näonaha vereringe on häiritud, toitumine on tasakaalustamata, tarbitakse liialt süsivesikuid või juuakse üleliia palju kanget kohvi või teed. Lisaks võivad naha koorumist põhjustada ka hormonaalsed rikked, vähene valgu tarbimine, aga ka teatud vitamiinide üleannustamine.