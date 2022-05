Eluaegse vanglakaristuse saanud sõduri ema: ma ei teadnud, et Ukrainas on sõda

«Ma ei kasuta internetti ega vaata uudiseid. Need ei huvita mind, sest seal näidatakse kogu maailma jama,» rääkis Šišimarini ema Vene uudistesaidile Meduza.

Autost nägid nad teeservas rattaga sõitvat meest, kes rääkis telefoniga. Šišimarin sai käsu tsiviilisik tappa, et ta ei teataks Ukraina armeele piirkonnas liikuvatest Vene sõduritest. Aftonbladeti andmetel andis tapmiskäsu üks teine sõdur, kuid tema isik ja tegu on seni teadmata.

Süüdi mõistetud Vene sõduri ema ei teadnud oma poja tegudest midagi, väidetavalt ei teadnud ta ka, kus poeg viibib. «Ta ütles enne minekut, et tema telefon ei tööta nädal aega. Ja kui keegi võõras tuleb mulle ütlema, et teie poeg sõitis Ukrainasse, siis miks ma peaksin seda uskuma,» seletas ema Meduzale.

Päev pärast tapmist vangistasid Ukraina väed Šišimarini ja teised tapmisega seotud Vene sõdurid. Veel paar päeva hiljem sai ema teada, et tema poeg on sõjavangis.

«Ma ei teadnud, et Ukrainas on sõda»

Ema kirjeldab oma poega loomult abivalmis ja lahkena. Ema sõnul läks Šišimarin pärast ajateenistust sõduriks, kuigi ema soovis, et poeg läheks kõrgkooli. Intervjuus rääkis Šišimarini ema, et ta on viie lapse ema ja lesk.