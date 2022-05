Teismelisena emaks saamisega on seotud palju müüte, kuid milline on olukord Eestis tegelikult? Postimees Naisele jagas oma lugu tänaseks kolme lapse ema, kes jäi esimest korda lapseootele vaid 15 aastaselt.

Nagu paljudel teistel emadel, on ka meie 27-aastasel loo kangelannal käed ja jalad koguaeg tööd täis. Siiski tunnistab ta, et ei vahetaks oma elu millegi muud vastu. Ka mitte seda, et ta väga noorelt oma esimest last ootama jäi.