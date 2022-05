NAISED SIILIL ⟩ «Verd ma ei karda! Tean, mille tagajärjel inimene võib kõige kiiremini surra»

Karmen Lepp on tüdruk, kes maneeridelt leebe, aga karakterilt kange. Ta ei karda verd. Ta ei karda ka ohtu elule. Oma 20 eluaasta sees on ta õppinud korralikult tulistama, endaga igas olukorras toime tulema ja käinud parameedikuna meestega metsas. Ta teab kriitilisi asju, mille tõttu vigastatu võib surra. Ja talle meeldib kõige selle keskel olla! Karmeni jaoks on tahe kaitsta oma riiki midagi nii iseenesestmõistetavat, et ta ei tunne isegi, et see viimasel sõjaaastal kasvanud oleks.

Sel aastal on Siili tähendus veelgi olulisem kui varasematel aastatel. Pea kõigis meis on ärganud sõjaaastal tugev kaitsetahe. Kuidas teiega?

Ma ei näe, et minu kaitsetahe oleks muutunud. See on kogu aeg olnud suur. Kui on vaja minna ja teha, siis mina lähen ja teen! Pääseteed ei ole. Ja see teadmine annab rahu, suure sisemise kindlustunde.

Kuidas on Ukraina sõda mõttemaailma mõjutanud?

Usun, et kogu maailm sai väga selgelt aru – aidatakse neid, kellel endal on kaitsetahe väga suur. Sellepärast maailm ongi Ukrainaga, neid toetatakse. Ja ma saan öelda, et ka meie reservväelaste kaitsetahe on väga suur. Kindlasti on!

Kui keegi saab kuuli, siis tead, mida teha?