NAISTEJUTUD ⟩ Ohtlik mürk - positiivsus on kõige suurem depressiooni tekitaja

Head kuulajad, Dalí Getter Karat on Naistejuttude saates juba teist korda. Varasem saade manifesteerimisest leidis väga sooja vastuvõtu ning just kuulajate soovil on see inspireeriv naine tagasi.

Olgem ausad - ka mina teen seda!

Enamik meist harrastab vahel toksilist positiivsust. Kuid see pole koht, kus ennast hukka mõistma hakata. Mürgine positiivsus pole meie enda loodud, pigem ühiskonna normide poolt peale surutud. Teistel on lihtsam ja mugavam suhelda rõõmsa inimesega, kellel pole probleeme. Me püüame sellised inimesed olla, et teistele sobida. «Alati on mingi vorm ees, milline aktsepteeritav, tore ja populaarne inimene peab olema,» mõtiskleb Kristinka. «Praeguse vaimsuse tõusuga on positiivsuse surve vaata et kõige julmem. Tohutu kirgastumine peaks nagu kogu aeg inimese kõrvadest välja pritsima. Olles teistsugune on kerge saada hukkamõistu.» Kuid see on koht kus tuleks selg sirgu lüüa ja teiste ootustele vilistada. Aususest enda vastu on kerge eemale triivida, kuid ilma selleta pole õnnelik olla võimalik.

«Ja eriti minu enda suunas,» tunneb Dalí kohe enda elu ära. «Kui ma tegelen õnnekoolitustega, siis olen kogenud survet, et ma peaksin olema kogu aeg õnnelik. Kui ma ütlen välja, et on raske periood või kehv tuju, siis ma olen läbikukkuja ja justkui petan inimesi. Aga minu kogemus on teine! Selle asemel, et toetada võltspositiivse maski kandmist toetan ma hoopis siirust, ausust ja ehedust. Ja nii ma näitan meelega mõlemat poolt oma elus. Me jääme elu lõpuni inimesteks - vahepeal me kukume ja vahepeal on rasked päevad. Selle eeldamine või nõudmine, et kogu aeg oleks hea tuju ja õnnelikkus - see ongi toksilisus!» Elus on kõiki värve ja tundeid. Ja kui me keelame endal negatiivseid tundeid tundmast, siis me ütleme poolest iseendast lahti. Armastada ainult poolt endast? Mis armastus see oleks!

Dali Getter Karat ja Juhan Krull Vapiano Ladies Night sündmusel. Foto: Kristjan Teedema / Postimees

Kolm erinevat viisi olla õnnelik

Dalí Getter Karat on õnne uuringutesse kirglikult kaevunud ja avastanud, et Ameerika õnneuurijad eristavad selles kolme erinevat viisi õnne kogeda.