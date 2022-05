Mees paljastab: põhjus, miks me petame, pole tegelikult üldse see, mida naised arvavad

Suhtes olev mees võib oma naist petta väga erinevatel põhjustel, millest enamus on seotud tema egoga, suhtes on halb seks või otsitakse lihtsalt põnevust. Teinekord võib asi olla ka selles, et suhtes ongi juba pikemat aega kõik asjad halvasti olnud ning kumbki osapool ei naudi teineteise seltsi.

Loe lisaks: Need 3 sodiaagimärki lahutavad kõige tõenäolisemalt

Üllataval kombel on põhjus, mida naised kõige enam kardavad, väga harva tegelik põhjus, miks mees teda petab. Nimelt on naiste kõige kardetum põhjus see, et mehel on armastus üle läinud ning tal tekkisid tunded teise naise vastu. Meeste sõnul on see aga pigem väga harva esinev põhjus.

See, et tal on kõrvalsuhe, ei tähenda, et ta sind ei armasta või et ta on armunud kellessegi teise. Kui see nii oleks, jätaks ta su teise naise pärast ilmselt maha ja sa teaksid täpselt, kuidas asjalood on.