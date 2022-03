Kuigi märgid armuafäärist võivad inimeselt-inimesele väga suuresti varieeruda, siis on ometi mõned kindlad käitumismustrid, mille abil olukorda hinnata. Kui kõhutunne ütleb, et on põhjust muretsemiseks, siis ära kohe oma kallimat süüdistama torma. Loe läbi need viis märki ning vaata, kui mitut neist sa oled tema puhul märganud.