Dalí Karat ei tööta üle 3 tunni päevas: «Elus on nii palju ägedamat teha!»

Inspireerija ja õnnekoolitaja Dalí Getter Karat astub ruumi nagu päikesekiir. Temast kiirgab helgust ja ta kannab valget. Ühe käe otsas on tal 5-aastane poeg Neo teises käes reisikorv, millest piilub 4-kuune pisike koerake. Kõik see tekitab kohe sooja tunde. Samuti see, millise kergusega ta oma elus kulgeb.

Kuid seda kergust ei tasu segamini ajada pehmusega. Niipea kui vestlusse laskume saab selgeks, et Dalí on konkreetne ja kuraasikas, tal on oma arvamus igas küsimuses ja ta ei pelga seda ka valjuhäälselt välja öelda. Mistõttu ma ei pane hetkekski imeks, et päris paljudele inimestele meeldib teda kuulata - tema selge mõtterännuga on väga lihtne kaasa kulgeda. Dalí avab endast mitu huvitavat tahku.

Dalí Karati saad kuulata Vapiano Ladies Nightil 11.05 Tartus ja 12.05 Tallinnas Solarise Vapianos. Kui tunned huvi ole kiire - saadaval veel viimased kohad!

Vapiano Ladies Nightil astub üles õnnekoolitaja Dalí Karat. Muusikat teeb Indrek Ventmann. Foto: Vapiano Eesti

Elu pole ainult töö