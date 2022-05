Toitumisnõustaja soovitab: ära jäta D-vitamiini tarbimist suvel ära

Sarnase tulemuse andis ka 2018. aastal Eesti teadlaste poolt läbiviidud uuring koostöös Eesti kaitseväelastega. Toonased uuringu andmed näitasid samuti D-vitamiini defitsiidi väga kõrget levimust suvisel ajal noorte inimeste seas (vanuses 19-25). Kui varasemalt peeti seda pigem vanemaealiste probleemiks, siis nüüd võime kindlalt väita, et see puudutab isegi terveid noori täiskasvanuid. Mõlemad uuringud räägivad ühist keelt, et Eestis elavad inimesed olenemata vanusest, soost ning tervislikust seisundist võiksid tarvitada D-vitamiini ka suvekuudel.

Põhjust, miks see nii on, pole vaja kaugelt otsida. Piisab, kui vaadata meie geograafilist asukohta. D-vitamiini tootvad UVB-kiired jõuavad Eesti laiuskraadil maale vaid kuu enne ja kuu pärast jaanipäeva. Samuti on meist paljude elustiil selline, mis võimaldab peamiselt siseruumides istumist, aga läbi klaasi meie organism samuti D-vitamiini ei sünteesi. Ka on see raskendatud, kui kasutame päikesekaitsekreeme. Lisaks tasub teada, et selleks, et üldse päevane kogus D-vitamiini päikesevalgusest saada, peaks see langema korraga vähemalt 25% kehast (käed, käsivarred, sääred). Ajaliselt võiks arvestada ajaga, mis hinnanguliselt kulub nahapunetuse tekkeks ja nii iga päev.