Kaks salajast koostisosa sparglikasvatajalt, et krõmps köögivili eriti hõrgult mekiks

Spaargli hooaeg on tasapisi kätte jõudmas. Soome suurima sparglifarmi perenaine Virpi Karlsson paljastas MTV-le, milline on tema arvates parim viis spargli küpsetamiseks. Nii et haara turult või poest punt sparglit, pane siinsed näpunäited kõrva taha ja anna meile teada, kuidas maitses.