Kui palju kulub aega, enne kui näed kaalulangust? Ja kui kiiresti näevad teised?

Kaalulangetamine võib olla pikk ja frustreeriv teekond olenevalt su tervislikust seisundist, algkaalust ja eesmärkidest. Kui näed, et raske töö on vilja kandnud, innustab see jätkama. Kui kaua kulub aega, et kaalulangus sulle ja teistele märgatavaks muutuks? Tervishoiueksperdid selgitavad allpool.