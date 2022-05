SUURIM VÕITJA ⟩ Kaja Kallas kahekordistas usaldust: «Oma otsusele ma jään kindlaks. Isegi kui see saab kriitikat»

Kaja Kallas on enim usaldatud poliitikute edetabelis täna neljandal kohal, ometi võib just teda nimetada suurimaks võitjaks – usaldus peaministri vastu on kasvanud kaks korda. Enim usaldavad Eestimaa elanikud president Alar Karist. Endiselt on usaldusväärsuse kuvandit hoidmas Kersti Kaljulaid ja Marina Kaljurand. Alar Karise tegevus Ukraina sõja perioodil on saanud inimeste poolt heakskiitva hinnangu.

Lähtub põhimõtetest ja jääb enesele kindlaks

Kuidas te põhjendate, miks on usaldus teie vastu kahekordistunud?

Kaja Kallas: Teate, mina kunagi ei oska toetuste numbreid kommenteerida. See kuidas inimesed otsustavad ja mida õigeks peavad – lõpuni mina seda tehnoloogiat ei valda. Aga mis minu jaoks on oluline, on olnud teha seda, mis on õige. Isegi siis, kui see alguses saab kriitikat. Kui sa lähtud oma põhimõtetest ja suudad neid selgitada, siis lõpuks ikkagi inimesed mõistavad.

Vaadates lähiminevikku, siis kas tõenäoliselt oli teie julge ning otsustav käitumine Ukraina sõjas usalduse kasvu põhjus?

Kallas: Selge see. Me tegime juba detsembris otsuse aidata Ukrainat. Juba jaanuaris käisin ma riigikogu ees jutuga, et me peame riigikaitsekulutusi suurendama ja peame Ukrainat aitama. Sel hetkel sain ma päris palju kriitikat: «See ei ole ju mingi teema!»

Oma otsustele ma jään kindlaks, sest olen need alati väga läbi mõelnud.

Olin «Aktuaalses kaameras», kus reporter ütles, et ma olen kogu selle julgeolekuteema välja mõelnud. Aga tegelikkus oli see – me nägime, et peame tegema otsused kiiresti. Sest kolme nädala pärast me ei saa minna tagasi ja neid otsuseid ümber teha. Võibolla nende otsuste õigsus on nüüd väljendunud. Selle tulemus, et me õigeaegselt toimetasime, on nüüd näha.

Millised otsused on ühiskonnas sellise resonantsi tekitanud, et on toetust varem pigem langetanud?

Kallas: Oma otsustele ma jään kindlaks, sest olen need alati väga läbi mõelnud. Näiteks Covidi-kriisi ajal ühiskonna avatuna hoidmine ja laste koolis hoidmine – see on olnud õige otsus. Kuigi tol hetkel sain selle eest väga palju kriitikat. See on toonud meile majanduskasvu – kuna lapsed said käia koolis, said vanemad käia tööl. See oli kindlasti õige. Lõpuks sõltub kõik väga palju kommunikatsioonist – kui hästi sa suudad selle inimesteni viia, miks üks või teine asi saab tehtud.

Kasu on ka inimlikkusest

Kaja Kallase usaldusekontot on lisaks poliitilisele tegevusele kasvatanud ka sellest väljapoole jääv osa elust. Näiteks postitused, mida peaminister jagab sotsiaalmeedias. Keegi meist ei ole 24/7 poliitik, aga vaid tugevad võimuesindajad julgevad ka enda pehmemat poolt näidata ja aeg-ajalt midagi humoorikamat jagada. Hiljutise tantsupäeva raames näiteks jagas Kallas seda, et on 7-aastasest plikatirtsust peale olnud kirglik rahvatantsija.

Sellised siirad inimlikud lood aitavad inimeste südametesse jõuda, lisades jahedale ja karmile poliitikumainele inimliku mõõtme.

Rahvatantsu kiitis Kaja Kallas koos Reigo Ahvenaga ka Terevisioonis, kus näitas lausa polkapöörded ka ekraanil ette. Otsus jääda inimlikuks on poliitiku julguse ja usaldusväärsuse kasvatamisel kindlasti tark valik.

Kaja Kallas ja Reigo Ahven. Foto: Facebook/Kaja Kallas