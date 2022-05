EMOTSIOONIDE GALERII ⟩ Nublu, Wateva, Fokin ja teised kangelased said kõik ühe katuse all kokku

Kuivõrd erinev võib olla püüda kaadrisse kuulsust või suvalist tuttavat? On seal erinevust? «Inimesed on ikka inimesed, ma ei tunne küll ühtegi tuntud inimest, kes sel põhjusel vähem inimlikult käituks,» ütleb fotograaf Jaanar Nikker. See kõlab tunnustusena staaridele.

Teisalt on see muidugi fotograafi julgus näha neid erikohtlemist mitteväärivana. «Ma olen suhteliselt õnnelik inimene,» lisab piltnik. «Portreesid tehes on mulle alati antud vabad käed – kõik on mind alati usaldanud.»

Kaadreid näituselt: Joonas Mattias Sarapuu bändist Lexsoul Dancemachine Foto: Jaanar Nikker

Kuidas siis saada head portreed?

Esiteks – kõik inimesed on erilised ja väärivad täit tähelepanu. Iga kohatud karakter on selle hetke superstaar. Teine oluline oskus on võime näha – märgata tillukesi detaile, millesse on peidetud terved romaanipikkused lood. Ja kolmas trump, mis muutub fotokunstis aina olulisemaks, on oskus säilitada spontaansus ja ehedus. Ajal, mil kõike saab lavastada ning fototöötlusega lihvida, on sel moel saavutatud perfektsus muutunud tüütavalt tavaliseks. Mis on eriline? Ehtsuse ebatäiuslikkus. Neid pilte inimesed usuvad, tahavad näha ja suudavad nendega samastuda.

Mustvalged emotsioonid seinal ja saalis Gin & Champagne Showroomis. Foto: Jaanar Nikker

Piltidel poseerivad teiste seas stilist Ženja Fokin, elektroonilise muusika duo Wateva, räppmuusik Nublu ja ka näituse avamisel üles astunud muusik Joonas Mattias Sarapuu.

«Fotograafias on mustvalge mind alati lummanud, mustvalge pilt annab edasi sügavama tunde ja tõrjub tagaplaanile häiriva visuaalse müra,» põhjendab fotograaf, miks ta on eelistanud näitusel värvid kõrvale jätta.

Mustvalges fotos on filmilikku puhtust ning märgatavalt vähem müra. Juhuslikult tabatud tundevarjund võib värvivabana palju veenvamalt mõjuda. Foto: Jaanar Nikker

Näitusel saab näha läbilõiget Jaanari viimaste aastate loomingust. Esindatud on nii võimsad loodusvaated, kunstilised kaadrid sündmustest kui portreefotod. Põhiline rõhk ongi just portreedel, kus Jaanar mängib kaadri ja nurgaga, et anda fotodel edasi uudsust, millel on kunstiline maik küljes.

Nii mõnigi kunstiline foto töötab ka põneva peitepildina – vaataja saab mõistatada, keda ja millist lugu see napilt valgustatud kaader kannab. Foto: Jaanar Nikker

Kaadreid näituselt: Robin Juhkental, kes lisaks muusikutalendile on tuntuks saanud ka ülivaimuka meemimeistrina. Foto: Jaanar Nikker

«Ega ma edev poiss ei ole,» ütleb fotonäituse autor ja peategelane Jaanar Nikker. «Minu eneseteostus käibki selle kaudu, et jäädvustan teisi. Püüan hetki, elamusi ja emotsioone. Inimesed ei kujuta ette, kui pikki lugusid üks pilt räägib! Ennast näidata – selleks mul erilist soovi ei ole.» Näituse avamiselt on siiski ka paar haruldast kaadrit, kus saab päevakangelasele endale silma vaadata.

Fotograaf Jaanar Nikker eelistab ise kaadri taha jääda, nii annab pilte temast ikka otsida. «Ega ma edev poiss ei ole.» Foto: Jaanar Nikker