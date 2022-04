Mihkel Raud: «Esimene mõte oli, et Epp tahab minuga käima hakata. Tahtiski!»

Esimene mõte oli, et ehk tahab Epp minuga käima hakata. Tahtiski!

Mulle meeldis see idee kohe, olen ju armastuse kadumise ja leidmise teemal üksjagu palju kirjutanud. Isegi terve raamatu - «Võtku homme mind või saatan». Epuga jõudude ühendamine tundus mulle selle teekonna loomuliku jätkuna ja ehk tundub Epulegi. Ma pean temast väga lugu, hindan kõrgelt tema julgust «keelatud» teemadel rääkida, üldtunnustatud dogmasid murda ning ühiskondlikku arvamust muuta. Tõeline self-made woman on veel peale selle, nii et võin end rahuliku südamega tema fänniks pidada.