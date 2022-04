Epp Kärsin: «Eestis on palju poisikesi, aga vähe mehi. Mehed ei teagi, mida see tähendab!»

Hirm aususe ja läheduse ees

Epp Kärsini koolitustel on tänaseks käinud ligi 25 000 inimest. See on juba korralik protsent rahvastikust, mis toob tänavatele rahulolevaid mehi ja naeratavaid naisi. Seksikoolitaja on veendunud, et mitte ükski õnnelikus suhtes mees ei otsi kompensatsiooni ega kinnitust oma mehelikkusele agressiivsel viisil. Kui suhted on head, pole inimesel vaja teiste arvelt oma võimu näidata ja pole ka kuhjuvaid pingeid, mida plahvatades välja elada. Kõik probleemid mõistagi magamistuppa ei mahu, suhted on märksa mitmekihilisemad, kuid alati tasub peeglisse vaadata. Paarisuhe on selleks parim viis – lähima kaaslase kaudu on iseendast märksa kergem aru saada.

Mehi vähe, poisikesi palju

Epp toob välja, mida tähendab olla mees suure tähega. «Mehed ei teagi, mida see tähendab,» põrutab särav naine bravuurikalt. «Meil on siin palju poisikesi. Sest poisike ei vastuta oma tegude eest! Need mehed, kes vastutavad, on Eesti ühiskonnas vähemuses.» Epp loodab, et mehed vaatavad peeglisse ja otsustavad enesearenguga tõsiselt tegelema hakata. Potentsiaal on hea, aga niisama ei kasva keegi isiksuseks, keda austada. Enamasti toimub järgmine muster: mida nõrgem, ärevam ja ebakindlam poisike on mees sisemuses, seda rohkem püüab ta oma mehelikkust teiste arvel rõhutada. Kisab, kõvatab, kasutab võrdse vestluse asemel vägivalda ning dekoreerib end maskuliinse atribuutikaga. Uhked autod, kallid kellad ja muud võimumärgid. Kuid need ei näita iseenesest veel midagi ja võivad ka meheliku mehega kaasas käia. Mis on kindel märk, et mees pole mees? Teiste süüdistamine! Ta ei võta vastutust, kuid tugev ja päriselt austust vääriv mees just seda teeb. «Süüdlaste otsimine on kindel märk, et mees pole tegelikult üldse veel suureks saanud ega iseenda arenguga tegelenud.»