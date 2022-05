TASUB TEADA ⟩ Kas läbi akna on võimalik pruuniks saada?

Viimastel aastatel on nahavähki haigestumine kiires tempos kasvanud. Sellega seoses muutub mitmesuguste kaitsevahendite kasutamine üha olulisemaks. Samal ajal on paljud huvitatud küsimusest, kas läbi klaasi on võimalik päevitada ja kas oma nahka on vaja ka siis kaitsta?