Su nahal on palju «tiigritriipe»? Loe, mida nende osas ette võtta

Naised, kelle nahal on venitusarmid, proovivad nende kaotamiseks kõiki meetodeid. Millist toodet ei tohiks venitusarmide puhul kasutada või mida üldse saab teha, et naha välimust parandada?

Venitusarmid on niivõrd tavaline nahahaigus, mis võib mõjutada kuni 90 protsenti inimesi. Kauplustes on saadaval terve hulk kreeme, mis väidetavalt kustutavad venitusarmid võluväel. Eksperdid aga ütlevad, et venitusarmide puhul tuleb lõpetada igasuguste imekreemide kasutamine.